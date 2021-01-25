工業電腦廠艾訊(3088)宣布攜手Nexmosphere和Intuiface攜手合作，整合觸控式感測器與無編碼互動式內容軟體平台，滿足零售業者全方位數位電子看板與自助服務的需求。透過?動三方合作，提供量身訂做的互動式智慧零售解決方案，搶攻智慧零售商機。

艾訊2020年營運雖受新冠肺炎疫情衝擊，營收表現仍逐季回升，第四季自結合併營收12.04億元，季增4.77％、年減4.46％，站上全年高點。累計全年合併營收46.02億元、年減2.87％，為近3年低點。艾訊今（25）日股價開低後翻紅小漲約0.4％，早盤持穩盤上。

艾訊說明，Intuiface為互動式軟體平台，透過觸控、RFID/NFC、電腦視覺、Web API、物聯網等無編碼方式，使用者可根據自身需求，創建各種設計、情節及布局，連結到Nexmosphere提供的各種零售互動式光、觸控、擷取與狀態感測器，打造更切合的互動式體驗。

艾訊此次將功能豐富、高度耐用的4K超薄數位電子看板播放器DSP501-527結合Intuiface軟體平台與Nexmosphere的RFID感測器，進行整合感測器與按鈕，讓零售商擁有更多媒體播放方式的選擇，將真實世界的互動融入其商店。

艾訊IDS事業發展部業務開發經理黃詩華表示，為滿足系統整合商和零售商需求，艾訊攜手Intuiface和Nexmosphere，將產品整合Intuiface互動式軟體平台與Nexmosphere觸控式感測器，完善數位電子看板，根據特定需求客製化，以達成更具吸引力的解決方案。

黃詩華指出，在店內播放產品與即時促銷訊息，已成為零售業吸引客戶最有效的方法。相信藉由三方軟硬體整合的解決方案，零售、公司、銀行、運輸與餐旅業可無縫提供最誘人的內容，快速吸引最適合的目標受眾，達成買賣雙方都滿意的交易。

(時報資訊)