比特幣近期走勢震盪，今早再站回32,000點之上；星展銀指出，因為稀有性，因此比特幣經常被拿來與黃金比較，但比特幣在很多方面與黃金特性不相同，它永遠不會取代黃金成為投資組合風險分散的工具。今年金價仍有機會挑戰2,300美元的歷史新高。

今年以來，全球股市呈現上揚，標準普爾500指數更創下新高，亞洲股市也上漲了約10％。黃金確實展現了其避險的雙重特性，在股票上漲時表現出其韌性。隨著拜登和新提名的財政部長葉倫闡明了政策方向，在新政府領導下的美國政策短期內不確定性可能上升 。美元、通膨和殖利率等總體經濟不確定因素對黃金的影響最大。星展的基本假設是透過量化寬鬆（QE）帶來更多刺激措施、美元貶值和殖利率曲線平坦，將繼續為黃金提供良好的支撐。儘管風險偏好有所改善，黃金在1月份仍受到支撐。

將黃金納入投資組合最有說服力的原因是分散報酬來源，因黃金與股票的無相關性。隨著時間的流逝，它已經證明勝過法定貨幣的貶值和通貨膨脹，在高度不確定的時期被證明是避險資產。市場揣測，比特幣的上漲和其不相關特性，有一天可能取代投資組合中的黃金。部份分析師表示，如果目前所有黃金投資都轉移到比特幣，比特幣可能會漲到14.6萬美元！但星展銀認為，比特幣在很多方面與黃金特性不相同，它永遠不會取代黃金成為投資組合風險分散的工具。

星展銀分析，比特幣不會取代黃金作為風險分散標的主要因素有：一、比特幣不是數位化黃金；二、比特幣不是實體黃金；三、比特幣無法評估基本面。由於交易模式不穩定且歷史較短，比特幣與關鍵總經指標的相關性並不完整。因此，追蹤比特幣的基本價值並不容易。價值僅由供需決定，而目前卻只有投機性的需求。另一方面，儘管黃金價格也是由供需決定，但已經建立了與主要金融指標的關係。星展集團專有的黃金定價模型顯示，今年金價仍有機會挑戰2,300美元的歷史新高。

(時報資訊)