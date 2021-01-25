台塑四寶去年第四季獲利優於預期，展望2021年，儘管首季受到工作天數減少，營運表現恐略低於去年第四季，但農曆年後在各國開始施打疫苗，加上美國、大陸祭出經濟刺激政策，將帶動景氣好轉，台塑四寶今年獲利也可望較去年回溫。

台塑四寶去年第四季整體獲利表現優於預期，其中又以台塑(1301)、南亞(1303)表現最佳，台塑受惠EVA/PVC利差優異，而南亞則受惠銅價大漲及5G相關需求轉強，帶動電子材料中銅箔基板獲利亮眼，短期由於春節淡季及缺櫃影響下游需求，導致近期ABS/PS等塑料價格走跌，利差縮減，但預期農曆年後，且疫苗持續施打，有利於下游需求，2021年台塑四寶獲利可望相較去年回升。

台塑四寶2020年本業合計獲利566億元，稅後盈餘726.97億元，以各家公司獲利表現來說，台化(1326)每股獲利3.34元奪冠，南亞、台塑各3.24元、3.14元居次，與原油最息息相關的台塑化(6505)每股獲利0.79元。

第一季由於春節影響假期較長，以及貨櫃缺櫃下，下游廠商對近期拉貨力道較遲緩，因此，台塑四寶業績表現預期將低於去年第四季，惟整體來說，2021年台塑四寶受惠疫苗施打，美國/大陸祭出經濟刺激政策，帶動景氣好轉，獲利均可望回升，其中南亞受惠電子材料優於預期及DRAM市況好轉，獲利可望被市場上修。

分析師表示，近期塑化報價漲跌互見，主要原因就是接近傳統農曆年，採購動能降溫，供給端去化自身庫存，且部分產能重啟，導致終端SM、丁二烯等報價重挫，利差轉差。EVA、PVC及ABS利差雖維持高檔，但呈現下滑，但EVA在中國太陽能裝機潮下，預期EVA價格緩步上漲至2021年農曆年，且利差達998美元/噸以上，雖低於上月的1100美元/噸，但較去年9月的500美元/噸，大幅上揚，但年後需觀察新產能投產進度，以及大陸太陽能裝機是否延續；ABS利差將逐步往下，係因大陸2021年新增產能達160萬噸，佔目前總產能426萬噸、逾3成，將於2H21陸續開出；PVC則持續樂觀，係因2021年全球預估僅新增140萬噸PVC產能，低於2020年的220萬噸新增供給，供需維持偏緊狀態。

以原油價格來說，儘管各國封城措施重啟，恐使得需求減弱。但沙烏地阿拉伯1月初意外決定於2~3月將日產油量削減100萬桶，進而激勵油價大漲，進而使得布蘭特原油每桶達到50美元之上，有效支撐油價。

(時報資訊)