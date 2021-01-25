高美派出所攜手警友站寒冬送暖，前往轄區五里弱勢族群捐贈愛心物資及5000元大紅包。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

高美派出所攜手警友站寒冬送暖，前往轄區五里弱勢族群捐贈愛心物資及5000元大紅包。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局高美派出所攜手警友站寒冬送暖，日前前往轄區五里弱勢族群捐贈愛心物資，此外，每戶還加碼獲得5000元大紅包，共計20多戶受惠，期盼在農曆年有個溫馨及快樂的佳節。

年節將屆，高美派出所所長李財安、高美警友站站長王錫彬、副站長陳琮曜、副站長洪武田、警友、志工、義警、等人，日前前往高美轄區五里舉行愛心送暖活動。

高美派出所員警於平日執勤時，發現轄內許多不符合低收入戶資格，但生活卻十分艱困的家庭或是獨居長者，時常前往關心了解生活狀活並予以各項協助，年關將近，期望民眾過個好年，所長李財安發起此次寒冬送暖活動，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間也能感受到社會溫暖。

另外，由於近日疫情升溫，李財安也藉此寒冬送暖之際，再次向民眾提醒及宣導防疫關念及反詐騙的觀念，讓民眾除了開心領取愛心物資外，還能更加注意自身及財物安全，該受助民眾感到揪甘恩。

此次活動愛心物資係由所長李財安、高美警友站站長王錫彬、副站長陳琮曜、副站長洪武田、警友、梧棲愛地雅公司等善心團體人士共同募捐，期望藉此善舉展現社會公益，拋磚引玉邀請各界共襄盛舉。

李財安藉著關懷活動，加強聯繫平時已建立的良好的社區夥伴關係、給予民眾適時、適當、適切之協助，達成「警民一家親」的社區警察理念。此外，他再次提醒，過年期間駕駛人務必遵守各項交通規則，開車勿喝酒、超速，以維護用路人的生命財產安全，民眾平安過好年。

(中時 )