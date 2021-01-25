為加速與國際鏈結暨落實永續金融發展，攜手企業夥伴重視環境保護及社會責任，協力合作建構永續金融生態系，第一銀行於2020年12月21日簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家，全球第114家會員銀行，以強化因應氣候變遷風險的韌性暨發揮對產業永續發展之影響力，達到客戶利益、環境保護與社會責任三贏的局面。

面對氣候變遷所衍生的旱澇加劇，公共衛生疫情的擴散及生態危機等複合性災害，世界各國都在謀求人類新的發展模式及提升應變能力。為因應氣候危機帶來不可預測的風險，一銀在現行放款作業流程導入赤道原則，將放款資金投入有助環境、社會及公司治理的產業，同時解決企業營運所面臨的風險，並且帶動經濟、能源轉型，提升國家發展與競爭力。

一銀表示，未來適用赤道原則的專案融資，為管控環境社會的潛在風險和不良影響，將依照專案開發對環境社會風險影響程度劃分低、中、高等三類，屬中、高風險之專案融資，企業夥伴須委任獨立第三方評估單位出具環評報告，以確認該專案符合當地環境、社會法規及取得相關許可證，並提出完善行動計畫，由銀行內部團隊評估與監測管理，以協助企業夥伴在不影響周遭環境生態及當地居民下，順利完成專案開發任務，防止因業務中斷所造成的損失。

一銀長期深耕綠色金融，持續支持國家再生能源，截至去年底，對「綠色產業」與「綠色企業」合計累積授信額度逾1,250億元，並特別針對致力於減碳排放及環境永續發展的企業，提供專屬優惠貸款利率，具體發揮金融機構對產業永續經營的正能量，同時攜手客戶放眼國際，促成投資、產業發展及環境保護之良性循環。

展望未來，第一金融集團將持續關注國際永續治理發展趨勢，量化氣候變遷風險對公司財務的負面衝擊，發揮金融業的永續影響力，貫徹「綠色金融，第一品牌」永續經營目標。

(工商 )