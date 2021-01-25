防疫期間，銀行警衛照規定要求歹徒量額溫，堅守防疫規則。（警方提供／盧金足台中傳真）

警方20日在七期一家銀行舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練。（警方提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區流動人口數多，商業活動頻繁，金融機構設立據點密度高達共70家，警察局第六分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，讓金融機構從業人員提高警覺性與危機意識，20日在七期一家銀行舉行金融機構防搶暨攔截圍捕演練，並落實防疫措施，多名警力手持盾牌荷槍實彈演練逮捕搶匪，過程緊湊讓民眾瞠目結舌信以為真。

年關將近，各金融機構、金銀樓珠寶業、當舖業、大型賣場量販店、彩券行、加油站及超商等財物資金匯集處所現金交易熱絡，尤其各金融機構時有民眾提領鉅額新鈔，安全維護更顯重要，若發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，將造成社會動盪不安。

「姊姊我不想努力了」，員警扮演歹徒搭訕，高舉現在流行語的看板，沒想到行員鎮靜的回說「但是我結婚了」，緊張中還有幽默的對白，尤其防疫期間，銀行警衛照規定要求歹徒量額溫，堅守防疫規則。

警察局第六局3名偵查佐佩戴口罩扮演搶匪，持搶進入分行內控制保全及鳴發數槍威嚇櫃台行員，搜刮櫃內的現金後跳上在外等待接應的自小客車逃逸，分行經理趁搶匪搜刮財物之際，趁機按下通報按鈕。

警方接獲警報後通報線上警力馳赴現場及即通報攔截圍捕，後西屯區環河路潮洋環保公園前，多名警力手持盾牌荷槍實彈進行演練逮捕搶匪，過程緊湊讓在公園活動的民眾瞠目結舌信以為真。

警六分局表示，藉由防搶演練，讓分行職員遭遇臨時突發狀況發生時，能機靈應對應，同時發掘銀行防護缺失，提供具體建議並謀求改善，以提升金融機構業者自我安全防衛能力，共同維護春節假期間治安平穩，讓民眾安心。

警第六分局呼籲、宣導年節期間應提高警覺防範強盜、搶奪及竊盜案件發生，民眾更應多注意自己財物安全，可將背包斜揹置於胸前防止被扒，貴重財物不放汽、機車置物箱，避免成為歹徒覬覦目標，如欲運用大量現金，盡量使用轉帳或由親友陪同下提領取，更可隨時撥打110向警察機關申請護鈔服務，保障民眾臨櫃或使用ATM提款安全

(中時 )