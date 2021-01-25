一位民眾23日將電動機車Gogoro停放在北市信義區光復南路的巷弄內，24日愛車卻不翼而飛，而Gogoro電腦設定立側柱後30秒會自動熄火，再次啟動則需靠鑰匙，即車主的手機感應，因此熄火後若無鑰匙近乎不可能發動車子。但機車卻活生生遇上失竊案，讓民眾百思不得其解，自嘲遇上「第一樁Gogoro失竊案」。

一位民眾在臉書社團《爆料公社二社》發文，他表示，去年（2020）11月底牽了一台白色的Gogoro機車，本月23日凌晨將車停放在信義區光復南路421巷，確認上鎖後才離去，但24日要去牽車時，才發現車早已被不肖份子竊走。

事後車主報警處理，調閱監視器後發現，23日凌晨3時許，有位男子站在他的機車隔壁，一直使用著手機，過沒多久，該男在一旁隨機摸走一頂安全帽便輕鬆將Gogoro騎走。

車主詢問了住附近的鄰居，鄰居才說自23日凌晨0時機車的車燈就一直亮著，事後，車主詢問Gogoro公司，但公司亦無法回應小偷是如何發動機車，僅回應，只能做到不讓小偷去換電站換電，逮賊尋車仍得請警方協助。

文發出後，不少網友留言回應，「好可怕」、「高檔轎車都能破解晶片，何況是機車」；部分網友猜測機車失竊的原因，「應該是只立中柱，沒踢側柱的關係」。此案詳情仍待警方查緝竊賊後，進一步釐清。

據悉，Gogoro的電腦設定立側柱會熄火，時間可由車主自行設定，最短為30秒車子會自動熄火，但若車主立中柱，機車則不會自動熄火，需照原發動流程才能順利熄火。此外啟動車子需依靠鑰匙，現多與車主手機結合，整輛機車全透過電腦系統精密控制。

(中時新聞網)