新北市長侯友宜今（25日）上午出席里幹事研習活動。（葉書宏攝）

桃園醫院疫情升溫，新北市長侯友宜今（25日）上午出席里幹事研習活動，媒體詢問「是否呼籲新北市民少去桃園活動？」侯回應，桃園、新北完全無法分開，台灣很小是一日生活圈。

侯友宜說，台灣很小，桃園、新北完全無法分開，一開始桃園醫院還沒宣布時，就和桃園市長鄭文燦獎提及，所有桃園防疫事情就是新北的事情，桃園、新北不能分開，共同面對。

侯友宜也說，不只桃園，全國各縣市都一樣，日前新北耶誕城活動，很多中南部民眾也北上遊玩，當天往返，台灣很小是一日生活圈，大家同舟共濟。

(中時 )