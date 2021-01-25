女星王彩樺談話幽默、風趣，加上她敬業又充滿喜感效果的個性，讓王彩樺成為各大綜藝節目的常客，王彩樺在螢光幕相當活躍，而她也不吝嗇分享私生活，王彩樺今（25日）凌晨就曬出大女兒近照，只見她留著一頭長髮、頂著濃眉大眼，氣質清新、甜美的模樣讓人驚艷。

王彩樺和老公育有一對女兒，大女兒已成為亭亭玉立的美少女，還有一張神似港星袁詠儀的明星臉，不吝嗇分享女兒美照的王彩樺，今凌晨則在網上PO大女兒近照，王彩樺女兒白膚白晰，留著一頭長髮的她五官精緻，而王彩樺女兒抱著狗狗，氣質清新、空靈，模樣絕美。

王彩樺也噴母愛寫下：「大公主&可愛的狗狗，療癒一下下，我到（的）寶貝，謝謝你讓媽媽想做一個更強壯的人...謝謝你讓我們的家充滿了喜悅、感謝和歡笑...謝謝你是你」，網友看完王彩樺女兒美照，也紛紛留言大讚：「女兒漂亮又有氣質」、「大公主真的滿滿仙氣 氣質好，五官美的充滿靈氣」、「女兒真的太美了，是從內在靈魂散發出來的那種靈性美」、「好美的少女 像媽媽」。

其實王彩樺過去就曾帶大女兒庭庭，為歌手黃昺翔拍攝歌曲《甜不辣》MV，當時女兒的絕美高顏值就曾引發討論，外界都好奇王彩樺是否會讓女兒出道，對此，王彩樺則她直言：「現階段先把書讀好再說！」

(中時新聞網)