台灣經濟研究院發布2021年國內經濟預測，觀察整體內需與外需同步轉好，預測全年經濟成長幅度較2020年為高，預測2021年國內經濟成長率為4.30％，較2020年11月的預測上修0.29個百分點。

台經院表示，儘管全球新冠肺炎確診案例已正式突破9,600萬人，但隨著各國陸續批准疫苗上市並接種，疫情影響可望在2021年逐步淡化，加上美歐政治不確定性消除，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為2021年全球經貿成長將明顯優於2020年表現。

台經院指出，受到疫情影響逐漸緩解、部分生產線轉移回台、新興科技需求暢旺等影響，使得台灣出口表現將大幅成長。其次，半導體廠商持續投資先進製程，加上受惠全球供應鏈重組，政府大力推動綠能建設，吸引外商來台投資，均有助於帶動內需表現。因此最新預測2021年國內經濟成長率上修至4.30％。

台經院認為，考量2021年民間消費比較基期較低，加上景氣領先指標持續上揚，代表國內經濟回穩趨勢不變，配合台股表現亮眼，2020年前11月實質經常性薪資年增率也創20年來新高，有助於帶動民間消費強勁反彈，預估年成長率為4.13％、上修0.95個百分點。

整體固定資本形成成長率4.14％，增加0.21個百分點；其中民間投資成長率為4.83％、較前次預測增加0.19個百分點。輸出與輸入成長率分別為4.87％及4.47％、各上修0.04與0.60個百分點。出口與進口金額成長率為4.93％與4.96％、分別上修0.06與0.73個百分點。

物價方面，全球景氣逐步復甦，將帶動原物料價格上漲，預期2021年國際油價溫和復甦，配合國內需求回溫，故預測2021年CPI成長率為1.00％，較前次預測數據維持持平。

匯率方面，先前美國聯準會多次降息令台美利差大幅縮小，且受惠於國內防疫得宜，經濟表現相對較佳，貿易順差增加，加上主要經濟體續維持寬鬆貨幣政策，吸引熱錢流入台灣，因此預估2021年新台幣平均28.25元、調升1.43元。

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