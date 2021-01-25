富有的已開發國家大量囤積高達人口數好幾倍的新冠病毒疫苗，較貧窮的開發中、未開發國家卻「無劑可施」，WHO(World Health Organization，世界衛生組織)上周才稱這是「災難性道德失敗」，但另個組織報告指出，影響恐怕還不只是道德層面，若窮國延遲接種，導致病毒蔓延更廣、出現更多變異，富國經濟復甦也會受威脅。

國際商會(International Chamber of Commerce)委託的研究，由哈佛大學等數家學術機構針對65國的35行業數據分析後提出，報紙指公平分配疫苗符合每個國家經濟利益，特別是那些最依賴貿易的先進經濟體，《紐約時報》(The New York Times)指出，這是對那些認為和窮國共享疫苗只是慈善的流行觀念一大斥責。

報告作者之一、經濟學家戴米拉爾普(Selva Demiralp)曾在美國Fed(The Federal Reserve System，聯邦準備委員會)工作，她說：「除非各國讓其他經濟體復甦，否則任何經濟體都無法完全恢復。」

美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech合作、莫德納(Moderna)獨立開發、歐洲藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作的疫苗，是現有3種數據較透明、效果也有歐美官方單位背書者，但占全球人口數14%的富國如歐盟、美國、英國、日本、加拿大、瑞士、澳洲、紐西蘭、以色列、科威特，已取得這些疫苗產量逾5成，日本、加拿大預購數量都是其人口數目好幾倍。

研究指出，若到今年中段，最極端情況，即富國已完全接種疫苗，而窮國都被排除在外，全球經濟將蒙受超過9兆美元損失，總和比日本、德國GDP(國內生產總額)相加還多，最後還是有將近一半成本會由美國、英國、歐盟、加拿大等富裕國家承擔。

發生機率最高環境是富國完成接種，到年底發展中國家達成半數人口接種，這種情況仍會導致世界經濟損失1.8兆至3.8兆美元，這種情況富國要承擔損失的比例更高，超過50%。

疫情下貧富差距更加惡化，白領階級能安全在家工作，藍領階級、服務業若無法冒著疫情風險親至工作現場就要面臨斷炊，而一些頂尖富豪甚至能在遊艇和私人島嶼上躲避疫情。但報告指出，在國際貿易和產業供應鏈中，病毒卻是種無差別的破壞力量。

除了窮國無法獲取疫苗、只能選擇封鎖會導致失業潮和購買力下降，影響北美、歐洲、東亞出口商銷售之外，由於大部分國際貿易其實都不涉及製成品，而是原料或零件，因此供應鏈破壞會帶來更大傷害，特別是對汽車、紡織品、建築、零售業者而言。

戴米拉爾普表示，名為ACT Accelerator的計畫目標是向開發中國家提供疫苗與其他抗疫資源，但所需380億美元成本目前獲得承諾確保的還不到110億美元，270億美元資金缺口看起來是筆巨款，但跟疫苗分配不均可能帶來的經濟損失相比，是微不足道、應該要花的錢。

國際商會秘書長丹頓(John Denton)說：「除非疫情在世界每個角落都已經得到控制，否則任何規模的經濟體都無法倖免於影響。為開發中國家購買疫苗並不只是富有國家的慷慨義舉而已，如果想振興國內經濟，那也是必不可少的投資。」

(中時新聞網)