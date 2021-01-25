儘管全球疫情方興未艾，但對韓國浦項鋼鐵(POSCO)來說卻是一點也沒受影響。根據調研業者FnGuide預估，POSCO上季營業利益可望達8,383億韓元，約7.6億美元。若屬實，浦鋼年增率將出現50.3％。

現代汽車投資證券(Hyundai Motor Investment & Securities)所出具一份研究報告中指出，這都要拜中國大陸需求強勁與對鋼價調漲所賜。不過，浦鋼本業獲利雖增加，但同期營業額可能會年減5.3％至15.19兆韓元。

美國和歐洲市場供應面短缺情況沒有明顯改善，鋼材價格又上漲，以及需求回溫，也是營造浦鋼上季可望大賺的利多環境。

展望未來，新韓投資（Shinhan Investment）表示，浦鋼應可受惠於自己鋼鐵產品漲價，因為上游原物料飆升成本不利因素，可順利轉嫁下游廠商。

根據統計，鐵礦石價格從2020年5月每公噸約80美元，暴漲逾一倍至18日的173美元。

分析師補充，原物料成本飆升原本是會給浦鋼帶來壓力，但需求有增無減情況下，浦鋼產品調高售價部分，下游客戶自然會吸收。

這家全球第五大的浦項鋼鐵，在韓國共擁有9座煉鋼的高爐石，西南城市光陽有5座，東南工業城市浦項則有4座。

(時報資訊)