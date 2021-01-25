德意志銀行周日指出，已開始對部分客戶進行調查，並涉嫌到投資銀行產品的不當銷售。

德銀表示，在調查完成之前，無法提供調查細節。據了解，德銀正調查員工是否有違反歐盟規定，將複雜的投資銀行產品不當地銷售給客戶，然後私下地與這些公司分享獲利。

據知情人士透露，內部調查始於客戶去年的投訴，調查主要針對西班牙的櫃台，他們銷售對沖、掉期(Swaps)、衍生品和其它金融產品。

一項稽查發現，德銀沒有按照金融工具市場規定(Mifid)，錯誤地將客戶企業分類；該規定要求銀行依照金融成熟度來區分客戶等級。

據熟悉事務人士指出，德銀認為，部分員工在知情狀況下，對於那些被認為無法了解和承擔頭寸風險的客戶，進行了不當的和不適合的產品銷售。

德銀的Project Teal調查計畫還指控員工與部分該不當購買產品的客戶進行私下和個人的勾結。調查規模也擴大到歐洲其他地方，但金融時報認為，最終可能為西班牙和葡萄牙地區客戶受到影響。

預計德銀很快將對監管單位揭露最終調查結果。該行監管單位為德國聯邦金管局和歐洲央行。

(時報資訊)