聯電美國存託憑證（ADR）逆勢上漲，聯電(2303)股價開高，也續創約20年來新高。聯電(2303)早盤最高58.6元，漲3.71%，市值逼近7280億元，穩坐台股第7名。聯電將在本周三下午舉行法說會，上周法人買盤卡位法說行情。

聯電ADR收在10.27美元，再創新高，漲0.27美元，漲幅2.7%，換算每股為58.29元。聯電上周五收56.5元，法人上周四及上周五大舉買超聯電，累計近兩日，三大法人聯手買超聯電達10萬3529張。聯電今早早盤最高來到58.6元，漲3.71%，創2001年2月下旬以來高點。

聯電受惠晶圓代工產能吃緊，已陸續調漲8吋與12吋晶圓代工價格，今年營收與獲利可望同步成長，法人近來持續買超，股價也屢創波段新高。

隨著8吋晶圓產能緊俏，加上美國對中芯國際制裁，使得以8吋晶圓製造為主的車用晶片缺貨聲不斷，目前聯電8吋晶圓廠產能持續滿載，另外，28奈米接單也相當強勁。為因應客戶強勁需求，聯電董事會去年底通過一筆286.56億元資本預算執行案，預計今年擴充南科廠12吋晶圓產能。

聯電預計本周三(27日)舉行線上法人說明會，市場預期，晶圓代工產能供不應求，聯電8吋、12吋代工價格陸續調漲，加上三星（Samsung）擬大舉追加28奈米的影像訊號處理器產能，將帶動聯電首季淡季不淡，營運可望維持高檔，全年營收將再創新高，獲利亦可望比去年再上層樓。

(時報資訊)