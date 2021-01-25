美商鏈通科技(TBCASoft Inc)與拍付國際資訊(Pi Mobile Technology Inc)今(25)日共同宣佈，拍付國際旗下子公司國際連(PChome InterPay Inc.)將加入HIVEXTM行動支付平台，屆時，由國際連推出的全新電子支付品牌PiPlus將擴增目前Pi拍錢包的功能至跨境支付服務。

HIVEXTM是由鏈通開發的開放式行動支付平台，讓全球不同的行動支付業者彼此間可以執行即時的跨國界、跨機構交易，為行動用戶帶來更好的消費體驗。隨著加入HIVEXTM平台，PiPlus的使用場景將不限於國內商家，未來PiPlus用戶前往日本旅遊消費時，透過跨境支付服務，即可使用PiPlus App在日本高達250萬家顯示HIVEXTM標誌的商店完成海外消費。

HIVEXTM支付平台目前已完成商轉前的實測，一旦合作的行動支付業者經主管機關核准及各國出入境限制解除，即可為行動支付業者提供跨境服務。

HIVEXTM技術是由全球領先電信商所共同建構的跨境區塊鏈網絡，為不同的行動支付業者提供跨機構交易。透過區塊鏈技術，HIVEXTM網絡上的交易皆為匿名，沒有任何商家及消費者的PII (個人可識別資訊）會在網絡上傳遞及儲存，從而提供了強大的隱私保護。HIVEXTM技術不使用加密貨幣，可與目前的銀行系統相互配合，從而符合全球現有的金融監管框架。

國際電信區塊鏈聯盟(CBSG Consortium)主席暨TBCASoft創辦人與執行長吳陵表示：「我們很高興能與拍付國際及國際連合作， PiPlus的加入進一步實現HIVEXTM行動支付平台連接世界各地的行動支付業者，達到共享及充分運用商家和用戶資源的願景。透過HIVEXTM區塊鏈技術功能以簡化跨境支付流程，我們的合作夥伴能夠更有效率地為用戶提供在全球廣大商家消費的服務。」

拍付國際營運長暨國際連總經理韓昆舉指出：「與TBCASoft合作是我們重要的里程碑，擴展了我們行動支付服務的功能。參與HIVEXTM支付平台將為我們的用戶帶來重要價值，藉由HIVEXTM平台，我們的用戶未來便能在日本眾多合作店家使用PiPlus消費而毋須使用現金，從而享受更多便利。此外，隨著HIVEXTM網絡的擴展，我們的用戶在全球能使用 PiPlus購買商品的地點也將迅速增加。」

(時報資訊)