5000人大隔離14＋7 侯友宜籲：自主管理就待在家、7天絕對重要 11:052021/01/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（25日）強調，自主健康管理7天絕對重要。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園醫院疫情升溫，中央流行疫情指揮中心24日晚間召開記者會，宣布5000人立刻開始居家隔離14天，隔離結束後將安排採檢，並進行7天自主健康管理，新北市長侯友宜今（25日）強調，7天絕對重要。 侯友宜呼籲，14＋7天其實非常重要，在很多公眾場合絕對不要輕忽，自主健康管理很重要，有可能染疫疑慮，公共場絕對不要參加，呼籲自主健康管理7天就在家裡不要外出，這7天絕對重要。 桃醫全院列紅區 隔離暴增至5000人 疫情拉警報！居家隔離者擴大匡列５千人 (中時 ) #7天 #侯友宜 #自主健康管理 #14 #強調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 07:202021/01/25 生活 部桃5000人要隔離 陳學聖曝地方鄉親心聲：嚇到 10:152021/01/25 政治 跟進超商禁飲食 侯友宜：民眾要自保、尤其大眾運輸 10:422021/01/25 生活 胡瓜7位數酬勞捐公益 04:102021/01/25 娛樂新聞 上星期驚心動魄 黃珊珊：今起進入另一個警戒期 10:552021/01/25 生活 中央緊急回溯挨批輕忽 侯友宜：把疫情守住才是當務之急 10:312021/01/25 政治 竹縣6校新建風雨球場 7月底前完工 04:102021/01/25 地方新聞 部桃大隔離5000人禁外出 侯友宜：估500人在新北 10:072021/01/25 生活 台灣防疫慢澳洲10個月 網發千字文轟「為什麼不鎖國」 08:002021/01/25 生活 桃園緊急擴大居家隔離5000人 28人一度失聯找不到 10:232021/01/25 生活 桃市府急動員 漏夜攔人到天明 04:102021/01/25 焦點要聞 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 至今最恐怖！他分析案889傳染路徑：連不起來 - 生活 國寫考「如果我有一座新冰箱」 考生：想把出題老師塞進去 - 生活 部桃大隔離5000人禁外出 侯友宜：估500人在新北 - 生活 防疫最大考驗 鄭文燦：居隔加返台總監控人數破1.3萬 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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