桃園醫院疫情升溫，中央流行疫情指揮中心24日晚間召開記者會，宣布5000人立刻開始居家隔離14天，隔離結束後將安排採檢，並進行7天自主健康管理，新北市長侯友宜今（25日）強調，7天絕對重要。

侯友宜呼籲，14＋7天其實非常重要，在很多公眾場合絕對不要輕忽，自主健康管理很重要，有可能染疫疑慮，公共場絕對不要參加，呼籲自主健康管理7天就在家裡不要外出，這7天絕對重要。

(中時 )