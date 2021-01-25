大葉大學工設系大四生蕭浩澄(左)、邱振莛(中)、王亮勛(右)獲綠色生活創意設計大賽佳作。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學工設系助理教授劉懿元(中)指導大四生洪星文(左)、張祐霖(右)發想安全路燈設計，獲光寶特別獎和1萬元獎金。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學工設系助理教授劉懿元(左二)指導大四生王亮勛(左一)、蕭浩澄(右二)、邱振莛(右一)發揮創意設計出「罩常使用」口罩，讓氣喘患者不必脫下口罩就可以直接給藥。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

「罩常使用」將口罩結合氣喘患者的藥劑，不必脫口罩就能完成用藥，防疫期間能大大降低染疫與疫病傳播風險。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

「罩常使用」將口罩結合氣喘患者的藥劑，不必脫口罩就能完成用藥，防疫期間能大大降低染疫與疫病傳播風險。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

科技來自於人性，利用設計思維改善生活。大葉大學工業設計學系大四學生構思發想「安全路燈」警示和可以自動給藥的口罩，實用又充滿創意，分別拿下光寶創新獎特別獎和綠色生活創意大賽佳作。

大四的洪星文、張祐霖兩人，創意發想「安全路燈」，可透過燈光警示，提醒汽車駕駛路上有車禍倒臥民眾，榮獲光寶科技「2020光寶創新獎」光寶特別獎，獎金1萬元。

洪星文說，常見新聞報導有騎士車禍摔倒後慘遭後方車輛撞上的二次車禍，因而危及性命，「安全路燈」概念是在路燈上加裝感應器，當偵測到路上有人倒臥，將投射出另一個顏色的燈光作為警示，讓後方用路人察覺路面有人、及時放慢車速並閃避，以免再次發生車禍。

邱振莛、王亮勛、蕭浩澄3人則將口罩結合氣喘藥劑，防疫期間，氣喘患者不用拿下口罩就能用藥，也獲得中油與台灣Panasonic集團合辦的「2020綠色生活創意設計大賽」綠色生活居家通用設計組佳作，獎金5000元。

邱振莛說，「罩常使用」的設計理念，可依據患者需求，在口罩內部放入氣喘或過敏的藥瓶，只要輕觸前方，藥劑就會噴出，不必脫下口罩就能及時完成用藥，避免增加染疫風險。

系主任莊文福說，工設系強調理論與實務並重，涵蓋運輸交通設計、生活產品設計、文化與家具設計三大面向，以德國師徒制帶領學生做中學，學生創作成果豐碩，參與校外競賽更是佳績頻傳。

(中時 )