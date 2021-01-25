創新醫材族群添生力軍！台微醫（6767）25日以每股承銷價30元上櫃，董事長梁晃千表示，高齡化需求與脊椎病症發展年輕化的趨勢，該公司除了提供微創脊椎手術全方位的整合性解決方案外，未來預計與AI機器人、脊椎導航系統公司攜手合作，在精準醫療領域持續提升產品滲透率。

預期全球在2025年脊椎醫材市場規模將成長至129億美元，台微醫在產業前景看好中，此次上櫃公司也吸引投資人爭相申購，超額認購高達208.75倍，中籤率僅為0.47％，首日掛牌蜜月行情表現也十分堅挺。

梁晃千表示，台微醫聚焦高附加價值的脊椎手術用醫材開發，目前有三大產品，包括單一傷口微創脊椎融合固定系統、椎體撐開器、骨水泥，其中脊椎融合固定系統占2020年整體營收達88％。

該公司受惠椎體撐開器上市及自費產品比例提升，帶動2020年營收已正式突破億元大關，以1.02億元，交出年增40.86％新高佳績。

台微醫產品目前已成功銷售至美國、台灣、中國、馬來西亞與菲律賓等十多個國家，並成功佈局巴西、哥倫比亞等中南美國家市場，預計在產品發展與海外業務拓展下，挹注營收獲利進一步成長。

此外，台微醫已建置完善的醫療器材品質系統以符合臨床產品需求，竹東與竹北兩個廠區均取得ISO 13485以及台灣醫材GMP認證，產品已在美國、中國大陸、歐盟、台灣、東南亞國家獲得總數多達33案的販售許可證，其智財也在美國、中國大陸、歐盟、台灣以及日本等地取得共29件專利，藉由策略性地國際專利佈局，取得多國專利保護，打造未來產品上市後的競爭優勢。

據IEK研究報告，脊椎醫材市場規模為95.6億美元，預估2025年脊椎醫材市場規模將成長至129億美元，年複合成長率為4.4％，成長率為骨科醫材產業中最高。

(工商 )