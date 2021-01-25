進入國會一年的民眾黨，除積極在各類政策議題開拓群眾支持基礎外，黨內互動傳聞也不時被端上檯面檢視，其中台北市長柯文哲的長年戰友、立委蔡壁如更是外界關注焦點。過去一年，蔡壁如被貼上「孤鳥」、「太后」等標籤，她認為自己能承擔的就扛下來，但傷及黨和同仁的部分還是必須發聲，並希望能與離開的老戰友們化解誤會。

立委蔡壁如常到各處拜訪，相當接地氣。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

政壇間流傳著蔡壁如有次曾被黨團立委同僚排擠，召開記者會刻意不找她。談到此事，蔡壁如無奈地表示，記得當天早上在財政委員會，民眾黨有4個委員在現場，她當下就邀請大家中午來辦公室吃飯，閒聊之間，同仁都知道她那天下午有個重要會議，因此沒邀她開記者會很自然。她說，「我們彼此都知道有行程，卻被外界誤會我遭排擠，這對同仁們都不公平。」

比起社會誤會民眾黨團內部有心結，蔡壁如更是對黨團成員遭不實指控感到不平。最近外界拿「養女」指涉立委高虹安，蔡壁如說，這種說法對女性非常不友善也不對，該說法露出當天，虹安也有來電討論，自己則對相關說法非常生氣。她也提到，「虹安私下常跟我討論被輿論攻擊的心情，我就會拿自己被射箭比較多來安慰她」，其實外面的傳聞，真的跟我們內部互動差很多。

從政路上，讓蔡壁如最無法接受的是外界稱她「太后」，此說法源自於柯團隊前隨行攝影師「金牌霖」潘俊霖揭露工作歷程時，帶出對蔡的形容詞，後續在不同報導遭衍生使用。談到「太后說」，蔡壁如表示，「講我血滴子、孤鳥都還好，但我對太后這個詞最有意見，就跟外界寫虹安『養女』一樣，對女性都是不公平的，且太后是描述舊時代處在深宮的女性，但我工作都是親力親為，這種說法對黨形象也不好。」

談到「太后說」，蔡壁如不禁也感慨表示，「金牌霖」當市長隨行攝影5、6年，也幫忙揪後援會成立「柯粉俱樂部」，自己在市長室當主任時跟他是好同事，很感謝他為市長盡心盡力，但真的沒想到會意外與他在溝通出現問題，讓對方生氣，後續又因其他事導致他憤而離職。

不只「金牌霖」，蔡壁如受訪時也自發提到柯團隊的前重要幕僚張益贍。蔡壁如說，「根本沒有鬥爭，一直以來對他們像兄弟一樣」，雖然過去一年發生許多事，但她相信事情總會過去。她說，出了許多事情後，她還是很感謝張對市長的付出，大家過去也一起成長，她對老戰友們只有感激，自己是很重感情的人，相信透過不斷溝通，希望有一天，能再找金牌霖和張益贍見面。

訪談過程中，可以感受到蔡壁如的真性情，提到「兄弟」情變也一度情緒上湧。過去一年，她從幕僚學著當政治人物，只是快速熟悉國政的同時，已沒有時間讓她抓住外界對她和民眾黨的描述，更不要說是澄清誤解。今年開始，她會花更多時間撕下負面標籤，不只為自己更是為了這個黨，因為就像她新書所說，「拚，就一定要贏」，讓身處藍綠中的第三勢力能夠勝利。

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(中時新聞網)