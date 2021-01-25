2020年大選後，台北市長柯文哲組織的民眾黨在立法院攻下5席，成為第3大黨，其中立委蔡壁如以柯文哲分身進入國會，原應作為柯文哲在國會的意志執行者，卻屢遭傳兩人關係生變；對此，有話直說的蔡壁如向本刊表示，「真的很無奈，很多事實就不是這樣，連柯醫師都說我沒救，遇到抹黑怎都不澄清」，但自認還有更多正事要做，沒有時間處理各種「誤解」，因此自己能承擔的就一人扛。

台北市長柯文哲為外界「誤解」蔡壁如頗感無奈。（圖／記者林士傑攝）

談起外界拿她與老闆柯文哲、柯媽媽的關係做文章，蔡壁如受訪時談起一個小故事。去年一整年，常有人說蔡壁如變「孤鳥」，和柯文哲關係生變，文章報導不時被流傳，但她因為基於職場倫理，真的不好意思對外澄清或解釋，直到柯文哲有天真的受不了，遇到她時終於說，「妳比我還嚴重，比亞斯伯格還嚴重」。

蔡壁如乍聽之下，還不知道柯文哲指的是什麼，柯又接著說，「妳真的沒救，被人抹黑成這樣都不回應」。原來是柯文哲比她自己還在意那些新聞，蔡壁如說，她當下就吐槽柯文哲，「不然柯醫師可以幫忙解釋呀」，並向柯笑稱，「外面現在都說我們關係不好，我們還是少講話好了。」當下，柯有點無奈地說，「又沒人來問我」。

對於外界近來又傳「柯媽戰勝蔡派」，蔡壁如則說，「柯媽其實也不會去在意這些（黨內派系競合），只要能為柯醫師好，她都會去幫忙，不會特別去分什麼派」。不管外界怎麼傳聞她與柯家人的關係，蔡壁如說，她和柯醫師、柯媽媽互動依舊，相處模式從來沒改過。

為何有這些誤會傳聞？蔡壁如解釋，以前在市府，同仁都知道她跟柯文哲就愛「鬥嘴鼓」（意指爭辯），來到立法院、黨團後，有些人對她和柯文哲的工作模式比較不熟悉，可能在黨政會議，看到她和柯文哲「鬥嘴鼓」模式覺得很意外，傳出去就會變成「柯蔡在爭吵」。

面對外界「誤解」，蔡壁如說，真的很無奈，很多朋友也會好奇她為何不解釋，但自己覺得在政治倫理、職場倫理上，若說太多、特別去澄清一些事，可能是不對的，到最後自己則是安慰辦公室同仁說，「至少沒人亂寫我們貪污舞弊，就是愛講八卦，這樣讓大家當茶餘飯後的話題也還好」。

雖然以樂觀自嘲的態度面對各類「傳聞」，但可以觀察到蔡壁如過去一年仍未適應身份的轉變。蔡壁如談到，過去在市府當辦公室主任、做幕僚，其實早已遇到過不少攻擊與誤解，但幕僚職責就只要注意鎂光燈有沒有在老闆身上，媒體若寫辦公室主任跟某人不合，自己也不會特別想澄清。她說，來立法院後，有意識到自己變成檯面上的角色，必須面對媒體，心境上有準備轉變，但仍認為自己可以承受的就擔下來，只是沒想到這一年下來，對黨和同仁都不好。

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(中時新聞網)