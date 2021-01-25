3年前當時8歲的女童遭雙親的友人鄭姓男子帶去游泳，鄭男趁她換衣時猥褻，案發後她在學校「如果、就」句型的照樣造句練習時，寫「如果我那天沒有去游泳」；一審依加重強制猥褻罪將鄭男判刑5年，二審考量已和解改判4年，最高法院駁回上訴定讞。

鄭男與女童的父母是多年朋友，2018年5月12日下午3點，他利用帶同女童外出游泳的機會，先到他的住處強行脫下她的外衣及泳衣，無視她到衣櫃、廁所躲藏，仍將她抱起坐在其腹部上，並褪下他褲子用手撫摸她的私處。

後來，鄭男帶女童到游泳池，泳畢後他將女童拉到男性更衣間內，利用與她處於同一更衣室更衣之際，不顧她口頭拒絕其幫忙洗澡，藉機徒手撫摸她胸部，並以手由後環抱她，用下體磨蹭她背部。

同月14日女童因不堪受侵害的壓力，在校園廁所內哭泣，經導師發覺有異，詢問通知家長報警；女童在學校「如果……就……」句型的照樣造句練習時，寫「如果我那天沒有去游泳，就不用害媽媽要去警察局和法院」等句子，顯示她因本案而身心受創。

一審考量鄭男飾詞卸責，未能真誠面對犯行，進而尋求被害人及其家屬之原諒，判囚5年，二審審理時女童父母到庭陳述仍難感受到鄭男誠摯之歉意，並附上女童親寫「希望怪伯伯能被關久一點」之紙條，但因雙方達成和解改判4年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )