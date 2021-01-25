韓國高球好手金時沅在美國運通賽拿下美巡賽職業生涯第三冠。(美聯社)

總獎金高達670萬美元的PGA美巡賽美國運通高球賽，韓國選手金時沅在最後回合打出低於標準8桿的64桿佳績，最終以低於標準23感的265總桿，1桿優勢驚險奪冠。這是金時沅職業生涯第3個美巡賽冠軍，同時也結束了2017年5月球員錦標賽以來，長達三年半的冠軍荒。

帶著並列領先局面來到決勝回合的金時沅，前9洞抓下4隻小鳥，尤其是兩個5桿長洞都順利推進博蒂，後9洞依舊是有穩健的推桿，再抓4鳥，全場8博蒂0柏忌的完美演出，有驚無險地保住冠軍獎盃。

原本落後4桿的坎特利，最後回合大發神威，光是前9洞就抓了6隻小鳥，將落後差距縮小至2桿，轉戰至後9洞，坎特利還是神勇異常，打完第16洞又順利抓了4鳥，此時只落後金時沅1桿，關鍵第17洞，金時沅推進博蒂，而坎特利卻是平標準桿，即便第8洞抓鳥也為時已晚，1桿之差飲恨居亞。

打完前三回合與金時沅並列領先的弗諾，前9洞抓3鳥，落後金時沅1桿，後9洞狀態欠佳吞2柏忌，最終單回68桿，4桿之差單獨排名第四。

(中時 )