大聯盟官網今（25）日報導，洋基隊以4換1，從海盜隊交易先發投手泰隆（Jameson Taillon），日本媒體研判洋基簽回田中將大的可能性已趨近於零。因為先發輪值大致確定，且錢也差不多用光，不太可能再花一大筆錢與田中續約。

日媒分析，大聯盟球團薪資上限是2.1億美元，泰隆的年薪雖不高，今年大約225萬美元；但洋基原本的薪資結構已不低，加上日前與勒瑪修（DJ LeMahieu）續約，簽下2屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber），目前大概只剩200萬美元可運用，而田中將大的身價是1200萬至1500萬美元，根本很難談成。

洋基的先發輪值由王牌投手寇爾（Gerrit Cole）掛帥，加上克魯怕、泰隆等人；雖然克魯伯、泰倫都有傷病疑慮，不過光看人數已經穩固，有沒有田中將大並不重要。

雖然如此，田中將大並不是沒有機會留在美職打球，像天使隊的先發輪值也還沒確定；而且田中的日職老東家樂天金鷲隊打算重新迎接他歸隊，就看他最後如何選擇了。

(中時 )