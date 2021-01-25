衛福部立桃園醫院爆發院內感染，且案889及其家人案890找不到感染源，指揮中心昨晚緊急宣布桃醫全棟列紅區警戒，5000人立刻強制隔離，醫師姜冠宇直言疫情的確變嚴峻了，最恐怖關鍵點「過年」還未通過，高鐵應比照捷運禁止飲食。交通部表示，確實有在研議大眾運輸防疫措施是否加嚴，後續將依據疫情判斷來討論加嚴措施及實施時間。

交通部長林佳龍今早在台南受訪時表示，確實有在研議是否加嚴，已請台高鐵提出加嚴規劃提報到指揮中心，依據疫情判斷來討論是否加嚴、採取措施及實施時間。

高鐵表示，目前做法是需保持社交距離或周圍人都有戴口罩，飲食完畢也需立刻戴回口罩，並配合政府防疫指引，後續相關防疫措施將視疫情發展及中央流行疫情指揮中心指引配合調整。

林佳龍昨晚也在臉書表示，一天52萬人次進出的台北車站必須提升戒備，盡最大努力，避免成為防疫破口；北車大廳即起停止租借，禁止群聚飲食；進入旅客量較大的台北、台中、高雄、花蓮等特等站，除由每2小時消毒改為1小時1次外，也會因應人潮狀況機動派人消毒。高鐵就口式飲水機暫停使用，乘客常接觸表面2小時消毒一次，各車站於營業收班後，再加強站內全面消毒。

林佳龍說，春節返鄉潮，入境居家檢疫者搭載防疫車隊或部分為自行載運，航空站於旅客動線及搭車處，配合高速公路局宣導，進入國道服務區，先撥打1968措施，讓回家最後一哩路也做好做滿安全防護。國道客運方面，服務大廳、廚房、餐桌、電梯及公廁等場所及扶手、按鈕等民眾接觸部分，至少2小時消毒一次。

(中時 )