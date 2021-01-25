中央流行疫情指揮中心昨(24日)宣布，衛福部立桃園醫院全院列為「紅區」，擴大隔離5000人。國民黨立委吳斯懷今(25日)認為，從部桃失守的處理節奏，感受到政治凌駕專業的傲慢、毫無超前佈署作為，只看到見招拆招、左支右絀的慌亂，「最可惡的是，政府一再將問題轉移成政黨鬥爭、地區間的矛盾」。

吳斯懷在臉書寫下，明明學者專家及輿論探討醫院群聚感染的成因，呼籲速採有效措施，府院黨卻扭曲成政治口水，國防部率先發布「避桃令」是正確的超前部署，確保國軍戰力，部分縣市跟進，總統卻指責藍營地方首長敵意歧視，利用政治力壓制外界對桃園疫情的質疑。

針對疫情延燒擴散，吳斯懷質疑政府，「完全沒有考慮這麼多民眾的生活實際困難？」5000人居家隔離，代表5000個家庭受到直接影響，平均一個家庭4人就是20000人被限制，這些民眾隔離場所是否足夠？隔離期間上班、上學、老人照護、幼兒照顧，如何解決？過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？事發迄今2周，工作、生活接觸的人不勝其數，現在要怎麼追蹤？

吳斯懷進一步批，「鐵齒陳時中都坦言，這5000人當中的陪病者、探病者恐怕無法全數掌握，只能協調警政、民政、衛福部等相關單位協助聯繫，在最快速度下完成擴大防護網，不少人家住桃園、工作在雙北或新竹，是否『雙北、新竹也有潛在風險』？探病、陪病者，藥商、送貨員等很難追蹤，可能成為潛在破口，未來如何因應？」

(中時新聞網)