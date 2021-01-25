缺櫃這個詞，這陣子應可與新冠肺炎並列為最常見的新聞字眼。疫情迫使全球產業出貨大混亂，讓貨櫃不僅缺到爆，也直接導致運費劇增。同時，對中國大陸、印度、泰國與越南等，這些亞洲主要水產出口國的運輸作業而言，更是亂上加亂。

先從越南看起，與2020年12月相比，本月份出口至歐盟的運輸成本，平均暴增逾兩倍。越南元月出口至全球主要港口的貨櫃運費，也從上個月2,850美元增近2.5倍至7,000美元。根據國際水產媒體SeafoodSource，甚至有些航運業者，還漫天喊價要增近3倍運費。

從越南水產加工出口協會（VASEP）元月中下旬資料，以這個月來說，出口至美國西岸的運費，從上個月每櫃3,500美元增加15%至這個月的4,000美元。同時，運至美東的運費則暴增近兩成至5,850美元。另外，對運至英國40尺貨櫃來說，近三個月從運費1,000美元狂增8倍至8,000美元外，還傳出有暴增10倍運費的消息。

本月中旬，越南政府所舉辦的一場協調會中，水產出口業者直接破題，目前運費瞬息萬變，導致自家出口艙位嚴重受到影響。同時，當地航運業者也指稱，疫情導致全球很多港口上下貨時程遽變，結果造成空櫃頻卡碼頭，沒辦法回送至需求孔急的亞洲各地出口商手中。

越南船運業者表示，越南港口運行船舶量沒有改變，但由於缺櫃因素，缺到自己營運也方寸大亂，建議地方政府，可以放行將現有成千上萬個廢棄貨櫃，得以重新拿來使用。

據悉，越南海事管理局(VMA)曾要求這些船公司要開誠佈公運費和附加費用等細項，當局一定會慎審其收費建議。這個月中旬，越南政府高層也被驚動，要求運輸部門與民間出口商彼此間要密切合作以解決相關問題，並宣示要嚴懲任何非法趁機哄抬運費的運輸業者。

與其它公司一樣，越南著名水產商明富海鮮（Minh Phu Seafood），也正面臨著滿滿等待出口的水產品，卻慘無貨櫃可用的窘境。 這家素以出口蝦子聞名全球市場的越南水產業者，其執行長坦承目前運輸成本已飆升至三到五倍，自己出口作業的確大受影響。

根據越南工業和貿易部（Minister of Industry and Trade）研調，貨櫃船與貨櫃的短缺狀況很可能會一直延續到2月或3月。屆時，若全球疫情沒有壓抑下來的話，上述麻煩狀況還會持續更久。

事實上，2020年11月和12月已取消許多訂單，讓越南當地出口商表現不如預期。VASEP預估，上一季因為出口量增加，越南2020年水產品銷售海外可達86億美元規模。但VASEP承認，由於缺櫃嚴重與運輸成本劇增，可能無法達標。

越南官方資料也驗證，越南水產品出口實際數字為84.1億美元，比2019年減少1.5％。VASEP指出，正在調查因貨櫃短缺，水產出口業者所受的衝擊影響，並會將建議上呈政府，望能施以相對政策應對。

(時報資訊)