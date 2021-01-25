缺櫃這個詞，這陣子應可與新冠肺炎並列為最常見的新聞字眼。疫情迫使全球產業出貨大混亂，讓貨櫃不僅缺到爆，也直接導致運費劇增。同時，對中國大陸、印度、泰國與越南等，這些亞洲主要水產出口國的運輸作業而言，更是亂上加亂。

除了越南，東南亞另個水產品出口大國泰國，也同時被缺櫃問題搞得是一個頭兩個大。當地媒體民族報（The Nation）報導，疫情造就全球罐頭與鮪魚需求量大增，但貨櫃短缺讓泰國出口商也巧婦難為無米之炊。

泰國鮪魚產業協會（Thai Tuna Industry Association）統計，2020年泰國鮪魚出口總值估約26億美元，較2019年的25億美元為之增加3.9％。因來自全球訂單在2021年首季蜂擁而至，該協會也預估，鮪魚2021年出口量至少可望增5％。不過，只要解決缺櫃問題，就可以維持預估出口量。

泰鮪產協無奈表示，泰國水產出口業者目前最頭疼的問題也是貨櫃供應量不足，因為受疫情影響，運至美國和歐洲的貨櫃，自己尚有逾千個還滯留在當地尚未歸還。但是，中國大陸的空櫃卻有按時回運。針對此，泰鮪產協也正要求政府機關能協調外國官員，盼儘早能將自己海外空櫃運回泰國。

曼谷郵報（Bangkok Post）上個月中曾報導泰國政府將介入，並對2021上半年空櫃與使用過的貨櫃展開補貼計畫，希望藉此能幫助水產出口商安度難關。而疫情所致，泰國貨櫃需求量從2019年500萬個，驟降三成至2020年350萬個。

南華早報(South China Morning Post)元月中曾報導，從相關波羅的海指數看來，2019年底從中國大陸運到美國西岸與東岸的每40尺貨櫃費用，分別狂增2.08倍與1.1倍。至於從中國大陸運至北歐的運價更是誇張，在2020年12月甚至暴增在六成以上。

根據國際水產媒體SeafoodSource，中國大陸貨櫃出現短缺現象更先於它國。為因應龐大出口量，中國大陸早已竭盡所能地，將市場可用之空櫃一掃而空，讓慢一步的亞洲業著現在才著急跳腳。

對於印度而言，當地新聞網Moneycontrol上個月曾報導，缺櫃現象也嚴重打擊位於東南部清奈（Chennai）與西南部科契（Kochi）的蝦子出口產業。同時，印度這個財政年度的水產出口金額，可能會減少約15％。

(時報資訊)