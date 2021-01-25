造紙大廠正隆(1904)受惠原物料漲價題材，股價去年底觸及35.05元的2個月高點，隨後震盪拉回下探29.35元的4個月低點，修正幅度逾16％。不過，股價在29元有撐，今（25）日在買盤帶動下開高穩揚，上漲2.2％至30.25元，早盤維持約1.5％漲幅，領漲造紙類股。

正隆2020年自結合併營收400.55億元，雖年減0.82％、為近8年低點，但12月自結合併營收42.92億元，月增達23.3％、年減4.46％，站上全年高點、創歷史第4高。第四季合併營收111.4億元，季增8.58％、年減2.99％，亦站上全年高點。

正隆營收雖小幅衰退，但受惠市場需求轉強、台灣及越南產能全開，本業營運績效顯著好轉。去年前三季歸屬母公司稅後淨利26.17億元、年增達70.9％，每股盈餘（EPS）2.36元，雙創同期新高，法人對第四季獲利持穩高檔樂觀看待。

由於近期國際廢紙成本持續上漲，加上全球貨運輪大缺櫃致使運費飆升，進價成本在市場價格變化迅速、難以預測情況下持續攀升。為反映成本上升壓力，正隆、永豐餘等大廠均已評估今年調漲產品報價可行性，實際狀況仍需觀察市場供需而定。

(時報資訊)