台積電(2330)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)等權值股暫時熄火下，「萬六」行情失守！資金輪動轉到其他族群，今早生技、鋼鐵、金融股、航運股等表現優於大盤。台積電占台股權重比仍達3成之上，今早再跌逾2%，明顯壓制「萬六」行情。今早穩盤的權值股包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、國巨(2327)、大立光(3008)等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，面對短線上的波動，在未來觀察方向上，短線上可觀察五日線與月線支撐；在資金動向上則需觀察美國十年期公債殖利率變化，以及未來美國聯準會動向。在國際情勢上，廖哲宏表示，新任財政部長葉倫日前表示將擴大紓困方案規模，此舉料將持續挹注美國經濟動力。

針對台灣近期疫情變化，廖哲宏認為，此現象不致影響台灣股市的走向。主因在於疫苗問世，且台灣政府與民眾在準備上較充分，相較去年三月疫情剛爆發時，大眾對於配戴口罩以及對於肺炎的了解與防備更加完備。更重要的是，觀察過去三個月，歐美日疫情升溫，也並沒有對股市造成影響。

分析師指出，雖然英特爾表示2023年前大部分產品仍以自制優先，惟以台積電釋放出未來5年複合成長率達10～15％來看，HPC等半導體需求明朗，雖上周五台積電遇失望性賣壓，應屬短暫整理。在操作策略面，短線內資傾向獲利了結，尤其是丙種著墨較深的個股，籌碼已見散亂或融資餘額過高或技術線型已做頭的中小型題材股宜先避開。

(時報資訊)