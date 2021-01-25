國際廢鋼原料價格回檔，豐興(2015)本周盤價走跌，繼上周周間變盤，共計降廢鋼收購價600元後，本周再降500元，累計共降1100元；隨著原料價格回檔，本周鋼筋跟進調降800元，中止先前的漲勢。僅型鋼基價平盤。

上周一，豐興開出全面平盤，但因短期國際廢鋼原料價格漲多回檔，公司於21起率先調降廢鋼每噸300元，22日再降300元，上周累降600元，原本連續第二周全面持平變盤，原料價格率先回檔。

隨著主要原料價格回檔，本周鋼筋亦跟進調降800元，中止先前連續二周持平的走勢，亦中斷去年12月以來之強勁的漲勢。

上上周開始，國際廢鋼原料價格漲勢停滯，並進一步回檔；國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸大跌35美元至400美元；美國貨櫃廢鋼跌29美元至403美元；澳洲鐵礦砂由每公噸172.8美元跌至168.6美元。

短期國際廢鋼原料價格漲多回檔，國內廢鋼價格也跟進降價；因此，豐興繼於上周間變盤，廢鋼累計600元，今起續調降廢鋼每噸500元；本周鋼筋價格也大降800元。目前廢鋼收購價降至每公噸1.01萬元。本周鋼筋降為每噸1.91萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

(時報資訊)