生技業首家聚焦微創脊椎手術公司台微醫(6767)於今(25)日以承銷價30元掛牌上櫃，漲幅一度達26.3%，股價最高達37.9元。

台微醫看準高齡化需求與脊椎病症發展年輕化的趨勢，持續研發脊椎骨融合手術、椎體塌陷手術、骨水泥等相關產品，提供微創脊椎手術全方位的整合性解決方案，以滿足市場需求，強化營運，未來預計與AI機器人、脊椎導航系統公司攜手合作，在精準醫療領域持續提升產品滲透率。

台微醫持續創新研發微創脊椎手術相關解決方案超過十年，主要針對臨床未被滿足的需求(clinical unmet need)出發，進行新產品開發，具備高效率執行醫材開發流程之能力，從行銷端確認開發標的的市場價值後，研發與法務部門會進行專利評估分析，進入產品設計開發流程，並由法規部門加速產品在各國認證的時間，提升產品上市的速度，妥善用運用資源，進行市場通路佈局，產品目前已成功銷售至美國、台灣、大陸、馬來西亞與菲律賓等十多個國家，並成功佈局巴西、哥倫比亞等中南美國家市場，預計在產品發展與海外業務拓展下，挹注營收獲利進一步成長。

此外，持續強化高階植入式醫材開發之能力，及良好、高效能製造環境，台微醫已建置完善的醫療器材品質系統以符合臨床產品需求，竹東與竹北兩個廠區均取得ISO 13485以及台灣醫材GMP認證，產品已在美國、大陸、歐盟、台灣、東南亞國家獲得總數多達33案的販售許可證，其智財也在美國、大陸、歐盟、台灣以及日本等地取得共29件專利，藉由策略性地國際專利佈局，取得多國專利保護，打造未來產品上市後的競爭優勢。

台微醫產業前景看好，投資人申購意願相當踴躍，短短三天湧入168,666筆申購筆數，超額認購高達208.75倍，中籤率僅為0.47%。

(時報資訊)