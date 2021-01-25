受到國際廢鋼原料價格回跌影響，豐興（2015）25日開出的內銷盤價，調降廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸大降500和800元，型鋼持平。這是廢鋼上週連跌二天，合計下跌600元後，再度下調。

豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為10,100元，鋼筋每公噸牌價為19,100元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。

(工商 )