豐興調降廢鋼、鋼筋價格 每公噸大降500～800元 11:142021/01/25 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格回跌影響，豐興（2015）25日開出的內銷盤價，調降廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸大降500和800元，型鋼持平。這是廢鋼上週連跌二天，合計下跌600元後，再度下調。 豐興調降後，廢鋼每公噸收購牌價為10,100元，鋼筋每公噸牌價為19,100元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。 酒精原料難進口 業者估年後價漲 台經院12月營業氣候測驗點 創逾13年新高 製造業獨樂觀 (工商 ) #豐興 #大降 #型鋼 #依序 #調降廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄2年內新設太陽光電容量27萬瓩 菜市場也要發電 13:022021/01/25 財經 必勝客攻年節商機 推澎湃海味比薩 外送也能享優惠 10:262021/01/25 生活 收500萬美元被打趴 麥葛雷格遭網紅嘲笑 11:562021/01/25 體育 逾16萬份 元大銀發財金、發財水 大放送 04:102021/01/25 金融．稅務 使用磷酸鐵鋰電池的右駕版 Model 3 將登陸澳洲，價格卻沒降 09:302021/01/25 汽車情報-汽車新聞 《商情》國內廢鋼續跌 鋼筋順勢下調 10:342021/01/25 財經 《國際產業》亞洲缺櫃哀鴻遍野 水產業者著急跳腳~泰國篇 11:082021/01/25 財經 台股站穩萬六 達人精選強棒 04:102021/01/24 產業特刊 《國際產業》韓國浦項鋼鐵 上季估暴賺五成 10:512021/01/25 財經 《傳產》出生率和房價有關 數字會說話 13:072021/01/25 財經 法人逆勢買 櫃買吸睛 04:102021/01/25 證券．權證 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 德向台灣求救 這幾檔抓緊了 - 財經 全球半導體短缺惡化 日媒：起源是美國制裁大陸 - 財經 不到20元買台積電 散戶搶爆00881 內行人驚洩1警訊 - 財經 幸福企業！達亞年終發8個月全薪 - 財經 - 工商 快來對獎！去年11、12月統一發票千萬獎號77815838 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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