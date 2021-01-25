衛福部部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨晚宣布即刻起擴大匡列約5000人居家隔離。對此，北市副市長黃珊珊表示，目前尚未收到中央通報人數，但之前從部桃移轉出來的病患包括陪病者有40多位，目前都在掌控中。

【現場直播】柯文哲就職6週年記者會 黃珊珊談防疫與轉型 ｜2021.01.25

台北市長柯文哲就職6週年記者會，副市長黃珊珊今天出席時，對於部立桃園醫院群聚感染匡列5千人，記者詢問其中北市有多少人，黃珊珊說還在等確定的名單，因為昨晚才開記者會，按照SOP他們會再把名單送到北市，目前為止名單還沒有完全取得，之前從部桃移轉出來的病患有40多位，一直都在各個醫院的專責病房管制中，其中有病患、也有陪病者，目前都在控管之內。

黃珊珊說市長柯文哲今早也要求要全部再檢查一次，有無任何風險，北市列管的部分，本來就有在管理，而且現已列為居家隔離，更不可以移動，所以應該都在控制中，只要中央有新的名單過來，就會隨時做相關追蹤。

北市副市長黃珊珊出席柯文哲就職6週年系列記者會。（張薷攝）

至於疫情升溫，醫院外會不會設置所謂的防疫紅區、黃區，黃珊珊說北市目前為止，醫院的部分本來就有做一些發燒篩檢，市長已看過和平跟三總醫院，其實每個醫院都有做院外的發燒篩檢，這是原來就有的機制。

對於新北已有4個醫院都已禁止探病，北市會不會跟進？黃珊珊說北市的SOP還是跟著中央走，本來就有SOP，醫院本來就有限制陪病。有記者詢問台北市的市民專線是否也有被打爆，黃珊珊說沒有聽說這樣的消息，應該還是以中央疫情專線1922為主。至於寒假輔導是否會跟進桃園取消，黃珊珊說今天目前還沒討論到這個細節，第一階段是先取消學校的畢業旅行，其他還要再看情況。

黃珊珊指出北市防疫旅館共一百多家，有七千多間房間，這兩天高峰會住到六千間左右，目前只保留50間房給台北市隨時調配，其他都是可以自由訂的，目前為止都還有很多空缺，春節歸國旅客的部分是否加強防疫措施，黃珊珊說，目前還是維持中央的秋冬專案，八大場所本來就要強戴口罩，公有場館維持實名制，若北市出現本土病例的話，就會啟動所謂的「第一階」防疫，目前還是遵照中央的相關規定。市長也說要適當布署，而不是過於恐慌，相信中央的專業，目前所提出的居家隔離已是高強度的管理，最重要的是做好個人防護，桃園也不是每一個人都有問題，大家也不要互相指責。

(中時新聞網)