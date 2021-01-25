蘋果（Apple）在2020年底推出了搭載M1晶片的MacBook Pro（以及13吋MacBook Air以及Mac mini）後，對於MacBook Pro產品線的最新規劃是什麼？先前天風國際分析師郭明鯕曾點出包含外型設計有變、Touch bar移除、MagSafe充電器回歸等資訊，在他的爆料之後，掌握蘋果新品資訊頗有一套的財經外媒記者進一步公開了他所掌握的資訊！

針對新一代MacBook Pro，天風國際分析師郭明鯕曾預測蘋果將會帶來全新直角外框設計，風格類似iPhone 12系列以及iPad Pro。此外，Touch bar則將消失，而MagSafe充電接頭則將回歸。此外還預計有更多連接埠將會回歸，讓使用者不需要在購買額外的轉接頭。不過，分析師並沒有進一步說明是哪一些轉接頭將會重新出現，也就是HDMI、USB-A以及SD卡插槽都是可能雀屏中選的候選人。

知名財經外媒記者Mark Gurman進一步指出，新一代MacBook Pro預計將會具備SD卡插槽，來滿足專業攝影師與影像工作者的需求。畢竟，MacBook Pro的用戶族群中，這兩種族群的用戶就佔了不少。

根據天風國際分析師郭明錤的說法，新一代MacBook Pro可能包含14吋以及16吋機種，分別取代2020年5月推出的13吋MacBook Pro，以及2019年11月發表的16吋MacBook Pro，有可能會在第三季，也就是7月至9月間發表。

而除了上述的更新特點之外，或許也有望採用新一代的M系列晶片，帶來更為強大的性能表現。先前據傳全新的14吋以及16吋MacBook Pro，前者有機會搭載M系列新款12核心處理器、後者則是搭配16核心的款式，效能相當值得期待。

(科技)