美國總統拜登20日正式就職，成為美國第46任總統，對此，前台中市長胡志強也在社群平台恭賀拜登的接任，接著秀出一張和前副總統蕭萬長一起會面美國前總統柯林頓的照片，大批網友看到，大讚「高規格會面」，「這才是真正的台美交流」。

總統拜登宣誓就職，象徵了新時代的開端，胡志強24日亦在臉書發文恭賀拜登的接任，但接著話鋒一轉表示，「我剛剛找到一張我擔任駐美代表時介紹蕭萬長先生與美國總統柯林頓見面的照片，在此與大家分享」。

胡志強和蕭萬長與柯林頓會面照片。（圖片摘自胡志強臉書照片）

網友都在po文底下表示，「高規格」、「這才是真正的台美交流」、「謝謝為中華民國付出」、「您是最佳的駐美代表與外長」、「這才是台美關係近三十年來最好的時刻」、「胡市長是經驗豐富又風趣的稱職外長」、「像您這樣德高望眾的前輩, 為台灣付出這麼多, 也從未拿來吹噓炫耀，這才是真正外交家的風範」、「為中華民國付出！辛苦了！感恩」、「有圖有真相，市長最棒」、「現今台灣的造神運動比較之下，還是以前的駐美胡代表務實多了」。

胡志強秀出的這張照片，也引發批踢踢網友的討論，有網友認為這次會面該不會是不期而遇吧？隨即就有網友指出，「一般來說，外交上的不期而遇都是事先安排好的，可見1，當時台美關係還不錯（李總統1995年才訪美）；2，當時中國經濟還沒起來，國際影響力沒那麼大；3，他當駐美代表表現好。然後還有一點，蕭萬長在1993年就和柯林頓見過了」。

另也有網友認為，外交的事有些執政時不能說，甚至一輩子都不能說，不然當時胡志強和國民黨怎麼都不說，也不拿出來？若當時台美雙方有默契不公開，網友也質疑，那現在胡志強拿出來，對國民黨和美國關係就有利嗎？

(中時新聞網)