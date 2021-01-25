台南市政府小內閣異動傳聞甚囂塵上，社會局長陳榮枝外傳也是異動名單之一。市議會臨時會25日進行社會局「弱勢過好年」專案報告時，不分藍綠多位議員都肯定陳榮枝「務實不務虛」的表現，希望他繼續留任替台南的社福工作打拚。陳榮枝則未置可否說，「盡力啦！」，「我擔心體力與腦筋退化」，感謝議員的好意。

市長黃偉哲拚連任，外傳有意調整市府小內閣，包括：副市長許育典、社會局長陳榮枝、民政局長顏振標、環保局長謝世傑都曾被「點名」，工務局長蘇金安也將退休；不過，黃偉哲僅強調，農曆年後將「被動調整」，目前的名單都是外界揣測。

陳榮枝今天針對「弱勢過好年」進行專案報告時，國民黨議員蔡育輝、李鎮國、洪玉鳳、王家貞、蔡淑惠；民進黨呂維胤、蔡蘇秋金；無黨籍議員穎艾達利、杜素吟等人，紛紛發言肯定陳榮枝的表現，並請他「加油！」

蔡育輝率先提問，指外傳陳局長「倦勤」，到底有沒有這回事？還強調，陳榮枝與多數議員相處不錯，專業能力及風評也不錯，但因台南幅員廣大，財政不如其他5都，社福工作相較也比較難做，如果大家希望你繼續服務，意願如何？

陳榮枝先是未置可否，但在蔡育輝的追問下，他說，「我擔心體力和腦筋退化」；蔡繼續問，如果市長要你繼續做呢？陳答說，「盡力啦！謝謝議員關心。」

呂維胤也肯定陳榮枝是市府局處首長中，少數「務實不務虛」的首長。他還認為，陳榮枝做得很好，平常除了業務推廣用心外，也經常利用周六、日及下班後與民間團體互動，希望他能繼續留任，也希望黃市長聽到他的質詢。

據了解，陳榮枝曾任合併升格前的台南縣社會局長、合併升格後台南市政府社會局副局長、台南市議會秘書長後，2020年1月底回鍋擔任台南市政府社會局長。

(中時 )