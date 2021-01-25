桃園醫院疫情蔓延，新北市長侯友宜今受訪表示，寒假到來，要求各補習班與安親班務必做好量體溫、戴口罩等防疫措施，並定期清潔、消毒教室環境，他也責成教育局隨時滾動式檢討，「若無法做好防疫，該停課就停課，該取消就取消」。

此外教育局補充，新北市今年開設1000梯次、2萬的名額的學生冬令營，只要人數在50人以下，且是空氣流通的環境，為避免造成家長送托困擾，目前維持正常辦理，各校會繃緊神經落實防疫，隨時檢討停辦的必要性。

(中時 )