寒假安親班若沒做好防疫 侯友宜：該停課就停課 11:232021/01/25 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席捐贈典禮表示，寒假安親班若沒做好防疫 該停課就停課。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園醫院疫情蔓延，新北市長侯友宜今受訪表示，寒假到來，要求各補習班與安親班務必做好量體溫、戴口罩等防疫措施，並定期清潔、消毒教室環境，他也責成教育局隨時滾動式檢討，「若無法做好防疫，該停課就停課，該取消就取消」。 此外教育局補充，新北市今年開設1000梯次、2萬的名額的學生冬令營，只要人數在50人以下，且是空氣流通的環境，為避免造成家長送托困擾，目前維持正常辦理，各校會繃緊神經落實防疫，隨時檢討停辦的必要性。 總編輯專欄》既要寵辱不驚 還要沉著應對 新北居家隔離500人？衛生局：中央僅通知30人 (中時 ) #停課 #安親班 #侯友宜 #環境 #隨時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟進超商禁飲食 侯友宜：民眾要自保、尤其大眾運輸 10:422021/01/25 生活 田僑仔94多！擠下連江縣 彰化榮登「最敢生」寶座 13:392021/01/25 房市新訊 《傳產》出生率和房價有關 數字會說話 13:072021/01/25 財經 專家傳真－2030健康樂活情境：AI人工智慧算病 力助醫師 04:102021/01/25 專題周報 部桃該院內普篩？侯友宜：可行的話我都贊成 12:562021/01/25 生活 桃園再爆確診後 侯友宜喊6字 最新民調一面倒 20:142021/01/24 政治 年終獎金用三存七 養大財庫大金牛 04:102021/01/25 生活新聞 疫情擴大誰會選2024 名醫斷言：這3人選定了 23:002021/01/24 政治 桃醫群聚新北匡列500人 侯友宜：準備全市大清消 11:202021/01/25 生活 高美警所送暖助弱勢 加碼5000元大紅包 10:402021/01/25 寶島 社評／辣台妹與空心蔡之間 04:102021/01/25 焦點新聞 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 案889、890足跡曝光 兩度到大湳巿場 全聯購物 - 生活 龍安派出所女警桃醫值勤發燒嘔吐 10人居家隔離 - 生活 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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