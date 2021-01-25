宜蘭縣冬山河親水公園因舉辦童玩節而聲名大噪，但隨新鮮感漸失，遊客數呈現逐年下滑之勢，宜蘭縣政府去年調查冬山河沿線、邀請專家學者共同討論，編列1700萬元啟動溫泉探勘調查及溫泉區劃設案，今天（25日）探勘井開工，如探勘完成、計畫獲交通部核定，有溫泉加持的親水公園觀光人數將翻倍成長。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，2019年親水公園遊客總人數為66萬餘人，有51萬餘人集中在暑假44天的童玩節，其餘10.5個月的遊客量僅有15萬餘人，平日每天遊客只有500人。

去年縣府以大地電磁法（MT）針對冬山河沿線調查，經專家學者共同討論，配合溫泉休憩設施規畫，擇定親水公園大客車停車場做為溫泉探勘井位置，以「TH75油壓式鑽井機」探勘，預計井深為800公尺。

工旅處指出，預計2022年2月完成溫泉區管理計畫提報交通部核定，為了不與民爭利，不會規畫住宿區，計畫設置湯屋等設施；如獲交通部核定補助，親水公園夏天有童玩節可戲水，秋冬有溫泉可泡，可活化親水公園、帶動周邊觀光產業發展。

(中時 )