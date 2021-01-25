台灣經濟研究院發布2020年12月景氣動向調查，營業氣候測驗點製造業持續走高至106.21點、增3.24點，且連續第八個月上揚態勢，並且創2007年10月以來的新高，服務業及營建業雙雙下滑至96.52點及108.96點。

台經院表示，觀察國內傳產需求漸次回溫，紡織、家電、車市、建材、包裝等市場需求緩步復甦，配合國際油價走高，有助於石化原料產品報價持續走揚。全球汽車、家電及營建業市場需求維持熱絡，加上鋼鐵下游廠商看好未來前景，以致提貨意願轉強，帶動國內外鋼材報價調漲，超過六成以上的化學工業與鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣。

資訊電子業因晶圓代工產能依舊供不應求，且DRAM市場供需調整提前結束，庫存已有效獲得去化，加上驅動IC等零組件缺貨問題嚴重，促使下游終端業者加價備料，帶動面板產業價量齊揚，使得電子機械業者看好當月景氣的比例超過看壞。

至於未來半年景氣看法上，有鑑於半導體晶片供需依舊吃緊、封測需求續強，加上全球鋼品市場需求增溫，國際原物料價格上漲，帶動鋼鐵產業產品報價維持漲勢，促使下游業者積極回補庫存，使得電子機械業與鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣。

台經院指出，服務業受惠於台股表現再創高點，成交量能衝高，使得證券商在經紀業務收入大幅成長，令證券業者看好當月景氣。12月時序進入年底聚餐旺季，微型尾牙聚餐訂位大增，有助於帶動國內餐飲業者整體營運表現，加上旅遊業者積極推出國民旅遊新產品，帶動民眾出遊意願，故有將近七成的餐旅業者看好當月景氣表現。

在未來半年景氣看法上，由於貨櫃海運缺櫃問題短期難以解決，缺櫃、缺船帶動運價走高，貨櫃運價持續看漲有利於航商營運表現，故運輸倉儲業者看好未來半年景氣，其餘廠商則多以保守看待。

台經院說明，營建業方面，儘管在與半導體供應鏈攸關的廠務系統整合工程投入積極，然受限於近期鋼筋成本高漲，且混凝土料源供應吃緊情況也尚未解除，加上北部地區連日濕冷天氣也不利於工地施作環境，因此造成土木標進展不如預期，故九成左右的營造業者持平看待當月景氣表現。

展望未來，儘管營造廠在建工程訂單仍多，且後續對工程業務組成也將拉高在私部門比重，尤其是以高階製造為主軸，然未來公共建設推進速度將因政府預算重分配、工料調度吃緊而有所放緩，不利於土木標環境，因而未來半年營造業景氣持平比例高於八成。

不動產部份，台經院認為，隨時序進入年底前購屋旺季，部分地區交屋潮加持的現象，加上不動產交易從簽約到完成移轉登記約需一個月左右，因此12月房市交易量並未反映政府打炒房的政策效應，故2020年12月六都建物買賣移轉件數月增率為6.6％。

展望未來因先前房市交易較為熱絡，基期相對墊高，加上未來半年政府仍將動態性的調整政策的走向，且以防堵不當炒作等行為來作為措施的主軸，因此短期內房市賣方動作將會顯得收斂，買方部分當中的投資族群觀望氛圍將較為濃厚，使得房市短期內會歷經一段調整期。

(工商 )