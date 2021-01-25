強茂(2481)宣布以每股105元收購凡甲(3526)最高20％股權或最低5％股權，因溢價11.1％，帶動凡甲今天開盤以101.5元開出，盤中最高來到103元，僅差一檔就站上漲停；而強茂今天也呈現逆勢上漲，盤中漲幅亦達到3.8％。

強茂以每股105元公開收購取得凡甲已發行普通股股份，公開收購期間為1月26日至2月25日止，預定最高收購數量約為1,458萬股（約20％股權），最低收購數量約為364萬股（約5％股權），若收購股權比率達最低收購股數，本次公開收購即為成就，凡甲今天盤中一個半小時的成交量已經達到近8,000張，是去年6月中旬以來最大量，預料將順利越過收購門檻。

強茂收購凡甲原因在於評估其為台灣連接器研發及製造的領導者，獲利及現金流皆相當穩定並持續攀升，凡甲2020年第3季毛利率達49.6％，且前3季稅後淨利達4.02億元、年成長幅度達51.1％，表現亮眼，未來可望藉此擴大電動車、伺服器及可折式高速線市場，與強茂發展目標一致。

法人指出，強茂近年積極跨入車用領域發展，而凡甲是連接器廠，產品和強茂沒有競爭關係；其次凡甲近年積極發展車用，2020年車用營收占比近10％，並以新能源車為主，2020年亦放量出貨大陸電池龍頭廠電池用連接器，大陸電池客戶下游終端客戶涵蓋中美系新能源車，強茂與其合作將有利產品線跨入大陸電池廠，將助力強茂在新能源車的發展。

凡甲對投資案抱持開放立場，目前強茂收購的比重仍不會影響到公司經營權，後續雙方也有機會在電動車、資料中心等利基型市場的高速高頻產品上合作。

(時報資訊)