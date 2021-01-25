法國新冠病毒的首席醫療顧問周日指出，法國可能需要第三次封鎖，盡可能在二月學校假期時開始。

法國從1月16日開始，將宵禁時間提前從下午六點開始，為時至少兩周；然而單日平均染疫數卻從約1.8萬人升到2萬人。

首席醫療顧問Delfraissy表示，法國需要進一步封鎖，是否要像去年三月那般嚴格，或是像11月那樣柔性，那是政治性決策；如果法國不再進行封鎖，那到了三月中，會發現自身處在極度困難的處境；在學校即將放假之時進行封鎖，以及將假期延長一周，是有義義的。

新的變種病毒不再由入境英國人傳入，而是法國人之間傳染；巴黎地區變得難以抵擋。

Delfraissy認為衛生部長要在8月底前為7000萬人次的疫苗接種，是不切實際，認為夏季末將對40%的人口進行接種，不可能在更多。

而荷蘭在周末又出現反封鎖示威活動，此次更激烈，周日荷蘭數個城市出現暴動者搶劫商店、放火、與警察發生衝突，約有240名暴動者被警方逮捕。

暴動時間發生在新的更嚴格封鎖措施施行的第二天，24日的周日。在夜間宵禁9點開始實施之際，警方至少在10個城鎮佈署鎮暴警察，但是防暴車仍被燃火，警方被丟擲石塊，公共財產遭毀損。

一市長表示，民眾無視宵禁規定，無依規定離開，警方以水槍清場驅離。

荷蘭在周日新增4924名新冠確診者；累計達94.4萬人確診以及1.35萬人死亡。

(時報資訊)