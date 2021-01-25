墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）周日宣布，他的新冠狀病毒檢測結果呈現陽性，但目前症狀輕微，也已經接受治療。

現年67歲的歐布拉多表示：「一如往常，我很樂觀」。歐布拉多過去曾拒絕佩戴口罩。

墨西哥正爆發第二波疫情，其累計染疫死亡人數在全球排名第四。該國衛生部周日公布新增感染病例10,872人，新增死亡病例530人，使累計染疫人數超過176萬人，累計染疫死亡人數逼近15萬人。由於感染數飆升，墨西哥醫院已經不堪負荷。該國衛生部表示，實際感染與死亡人數可能遠超出官方數字。

歐布拉多周日在推特上表示，在他缺席的情況下，內政部長將舉行例行的晨間記者會。而在歐布拉多宣布確診後不久，墨西哥衛生官員在例行記者會上表示：「還好總統目前情況穩定，感染症狀輕微，醫療團隊正密切關注總統的健康狀況。」

在疫情期間，歐布拉多仍維持繁忙的公務行程不變，並表示雖然他在2013年60歲時曾發作過嚴重的心髒病，但他的健康狀況不錯。他並表示將按排定計畫，在周一與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行電話會議，並在接受治療的同時關注公務。

墨西哥外交部長Marcelo Ebrard在推特上表示，兩國領導人將討論雙邊關係的未來，以及向墨西哥提供俄羅斯的疫苗。

墨國政府本月曾表示，計畫採購1200萬劑的俄羅斯Sputnik V新冠肺炎疫苖，第一批疫苖最快可能在本周抵達，目標是在3月底以前完成740萬劑Sputnik V疫苖的接種。

(時報資訊)