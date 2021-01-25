向海那漾露營區座落於台中大安濱海樂園。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

當月壽星可免費享用精緻下午茶及晚餐。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

大年初二至至初五特別推出「Happy牛Year！2021新春全包餐」優惠專案。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

廣受好評的火烤兩吃晚餐時段，年節更霸氣升級龍蝦牛排海陸豪華拼盤。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安濱海樂園的向海那漾露營區歡慶新春，大年初二至大年初五特別推出「Happy牛Year！2021新春全包餐」優惠專案，霸氣升級龍蝦牛排海陸豪華拼盤；此外，當月壽星可免費享用下午茶及晚餐，以及蛋糕、啤酒及生日驚喜佈置，歡迎民眾搶先上網訂購。

業者指出，向海那漾露營區自去年7月份起對外開放，吸引許多家庭、情侶、閨蜜好友等族群，相揪來體驗海邊露營獨特魅力，為持續提供更好服務給各地旅客，2月13日年初二至16日年初五特別推出「Happy牛Year！2021新春全包餐」優惠專案。

向海那漾園區內不但有許多遊樂設施供住客免費使用，如射箭、羽球、九宮格、泡泡足球等，同時也提供早餐、下午茶及晚餐，一泊三食讓您吃飽喝足玩透透，只要輕便行李即能享受置身大自然的露營樂趣。

其中廣受好評的火烤兩吃晚餐時段，除了可享用鴛鴦鍋及BBQ外，還有自助沙拉吧無限供應，年節時段更霸氣升級龍蝦牛排海陸豪華拼盤，再加上Happy Hour啤酒無限暢飲，搭配Live Band現場演出，將為遊客帶來一個飽足又美好的夜晚。

業者表示，新春期間每人還可加碼抽開運紅包，獎項包括販賣店現金抵用券及DIY手作課程兌換券等，還有機會獲得價值1萬4000元的4人豪華帳篷體驗券，歡迎民眾一同度過歡樂年節時光，蒞臨試手氣過好年。

業者也同步推出「你生日、我請客」生日優惠專案，當月壽星可免費享用精緻下午茶及晚餐，還有蛋糕、啤酒及生日驚喜佈置；另有「早鳥一泊一食專案」，提前預定享超值優惠價，相關訊息請至《向海那漾》官網查詢。

(中時 )