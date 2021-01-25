台南市長黃偉哲建議，不能配合檢疫措施的人，應該直接遣返回原來的地方。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情有升高趨勢，接下來又是農曆春節，也是輸運高峰期，除了雙鐵防疫將可能更嚴格外，面對近期返台的人數增加，也將落實核酸檢測、防疫旅館及1人1戶的居家檢疫，農曆春節出遊，則有1968、幸福公路等App可以下載使用，避開車潮及人流。

交通部長林佳龍上午到台南白河關子嶺參加大西拉雅觀光圈聯盟成立大會，針對春節輸運相關防疫，林佳龍表示，交通部負責大眾運輸，在防疫的第一線，也呼籲國人做好防疫新生活的自我要求。

林佳龍表示，隨著農曆春節腳步逼近，國人返台數量激增，交通部也要求要有核酸檢測、充足的防疫旅館及居家檢疫才會放行，並增加人力加強入境的管理。

而面對春節期間車流輸運，及出遊人潮可能發生的群聚現象，林佳龍說，今年一樣有1968、幸福公路手機App可使用，做為參考。

與會的台南市長黃偉哲則說，春節防疫措施將隨時檢討改進，近期也將與長照業者會談，看是否跟進桃園停止探視等做法，防疫旅館到春節前將增加到近千間，另外也打算向中央檢疫，若有回台或抵台人士不能配合檢疫措施，除了罰錢外，建議直接遣返，不能讓防疫出現破口。

(中時 )