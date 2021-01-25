台積電（2330）受到英特爾新任CEO的一翻話負面衝擊持續擴大，22日美國存託憑（ADR）收盤大跌3.74％，台股今（25）日開盤後又因國內疫情嚴峻，台積電一早股價重挫，最低來到626元大跌23元，引發聯發科（2454）等股大跌，指數也一摜破1,800點大跌，半導體指數也呈現重挫走勢，一度大跌逾3％。

英特爾新執行長Pat Gelsinger日前在法說會上表示，2023年7奈米製程晶片仍將自行生產，這句話臣發外資解讀認為，預期未來英特爾大量下單台積電期待落空，然而投資人也對英特爾堅持自製核心處理器決定感到失望，22日英特爾股價慘崩近10，台積電ADR同步重挫3.74％，台積電台股交易則連二天大跌，從上周四的高點679元跌到今日低點626元，跌了53元。

受此風波衝擊，半導體族群股賣壓湧現，天鈺跌停，致新、聯傑、智原鎮、敦泰、矽創、愛普、訊芯-KY、祥碩、偉銓電、聯詠、茂矽、日月光光投控、台積電、景碩、威鋒電子、世芯-KY、晶相光、嘉晶等超過20檔半導體股大跌2～6％之間。

(工商 )