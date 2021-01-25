衛生福利部桃園醫院群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個病例，為防範社區傳播，指揮中心24日晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5,000人，擔心疫情擴大，鴻海集團（2317）開出第一槍，建議住在桃園的員工，若是到桃園以外地區工作，宜改採居家上班，但若是赴桃園廠區工作，則沒有限制，仍可進廠工作。

部桃群聚效應擴大，為防患於未然，鴻海科技集團25日發出聲明表示，因應部桃醫院疫情擴大，鴻海公司配合政府防疫工作，啟動四項防疫措施，包括一，居住在桃園市，有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班、二，各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班、三，各廠間環廠線接駁車暫停，跨廠區會議改以視訊為主、四，各廠公共區域（茶水間、廁所等區域）消殺等級提升。

除針對台灣升溫的疫情做出防疫措施，鴻海集團也就檢疫有所作為，外傳鴻海頂埔廠為擴大防疫，已在頂埔廠動用鴻海集團自行研發的口水病毒檢測儀器iCare DX展開檢測，此舉也讓鴻海集團的防疫秘密武器iCare DX提前曝光。據悉iCare DX為家用型檢測儀，可以透過唾液作為檢體，以聚合酶連鎖反應（RT-PCR）原理，檢測出COVID-19和SARS病毒，只要短短的2小時即可測得結果。

惟對於iCare DX的相關應用，鴻海集團十分低調，據郭台銘辦公室表示，「唾液快篩檢測機」現仍屬於測試階段，相關使用僅屬於個人及相關測試進行，並未對外開放，目前也無法提供實機給媒體拍攝，但承諾若有進一步消息，將會主動通知。

(工商 )