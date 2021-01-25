「金融時報」稍早報導德意志銀行（Deutsche Bank AG）正對不當銷售投資銀行產品展開調查後，這家德國銀行今天表示，正在調查與部分客戶有關的往來。

德意志銀行發言人今晚透過電子郵件寄發聲明說：「我們啟動與少數客戶往來有關的調查，調查完成前無法評論細節。」

「金融時報」報導指出，德意志銀行正在調查員工是否違反歐洲聯盟（EU）法規不當銷售投資銀行產品給客戶，，而後又勾結這些公司內部的個人分享獲利。

「金融時報」引述熟悉流程的人士報導，德意志銀行是在去年客戶申訴後展開調查，最初著重在販售避險基金、交換、衍生性商品等金融產品的西班牙辦公室。

報導還說，稽核發現德意志銀行根據金融工具市場指令（Markets in Financial Instruments Directive, MiFID）規範錯誤歸類客戶公司。金融工具市場指令要求銀行依照金融複雜程度的不同區分客戶。

消息人士告訴「金融時報」，德意志銀行認為，部分員工在知情狀況下販售不當或不適合的產品，給或許無法了解或肩負這些部位風險的客戶。

德意志銀行也調查員工是否勾結部分購買不當產品的客戶。

(中央社)