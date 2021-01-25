為期兩天的大學學測23日落幕。一名網友於PTT分享，一名中山女高的考生應試到一半，突遭寵物鼠爬上身，讓她崩潰尖叫，並嚇到跌坐在地上，事後苦主也在IG分享這段經歷表示，學測後有通報就讀的中山女高，但校方卻要她自己去跟大考中心反應，他們也沒辦法處理，令她很失望。

原PO今（25）日於PTT八卦板發文指出，學測時有一名中山女高學生應試到一半，突然放聲尖叫，下一秒直接跌坐在地上，起初在場的考生都以為是她壓力太大所致，結果卻發現有一隻寵物鼠在她脖子上，全場人都被嚇傻，沒有人敢出手幫忙，直到飼主、即同場考生幫忙才結束這場災難。原PO表示，那名女高中生整個嚇到需要收驚，更不解到底為什麼有人會帶老鼠考試，「是吉祥物嗎？」

一名網友於PTT八卦板分享大學學測時，有一名中山女高中生遭寵物鼠爬上身的狀況。（圖／翻攝自PTT）

事後這名中山女高學生也在個人IG發文表示，當日考完英文科，見到母親就止不住淚水暴哭，下午再返回試場考試時，走廊上不少人交頭接耳說「就是那個女生，她在地上打滾、一直尖叫」，並坦言聽到這樣的言論真的要瘋了，只能努力讓自己的心平靜下來，把接下來的考試考完。

該名女高中生事後於個人IG分享這段經歷，並坦言對就讀的中山女高處理方式，相當失望。（圖／翻攝自PTT）

她透露，事後打電話給就讀的中山女高，接電話的主任聽完她的遭遇後回應「妳自己去試務中心，我們也沒辦法。」就再也沒有下文，令她相當失望，大喊「我真的是中山女高的學生嗎？」最後，她也呼籲，大家學測不要帶寵物鼠去考試，會飛的也先不要。

(中時新聞網)