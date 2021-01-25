UFC格鬥巨星麥葛雷格(Conor McGregor)前日爆冷被對手波瑞耶(Dustin Poirier on)擊倒，遭到YouTube網紅傑克保羅(Jake Paul)嘲笑。傑克保羅對著鏡頭大笑：「UFC 257是史上最糟的一次直播，爛透了，懷特(Dana White)，我們要求退款！」

這種大賽屬於付費收視(PPV)，與一般月費訂閱的周賽不同。UFC 257在美國的價格大約是70美元(約台幣1960元)，裡面有很多場對打，不過主賽當然是麥葛雷格與波瑞耶那一場。結果主賽只打了兩個回合，雖然大家也沒預期會打很久，但沒料到打贏的是波瑞耶，他在第2回合的2分半時以連續拳擊TKO獲勝。

傑克保羅說：「麥葛雷格收取500萬美元酬勞(約台幣1.4億)，只為了上台給一個白癡擊倒。老兄，你拿500萬美元打這個白癡，你還不如拿5000萬美元跟我打。現在我出1萬美元現金，比特幣也行，隨你挑。」

麥葛雷格一向是UFC總裁懷特的愛將，他吃了敗仗將不利於UFC的收益。外界的反應除了震驚，也批評麥葛雷格自大輕敵。其實傑克保羅曾向麥葛雷格叫陣，但麥葛雷格說：「他只是個搞不清楚狀況的小鬼。」

傑克保羅去年在拳擊擂台打趴前NBA灌籃王羅賓生(Nate Robinson)，粉碎羅賓生的拳擊夢。1970年代，籃球傳奇張伯倫(Wilt Chamberlain)也曾想挑戰重量級拳王阿里(Muhammad Ali)，張伯倫是個身高216公分的巨人，但阿里毫不畏懼，反倒是張伯倫在湖人老闆極力勸解下臨陣退縮，才沒有被阿里揍扁。

(中時新聞網)