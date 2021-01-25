新冠肺炎疫情擴散，台中市神岡區一名男子，從大陸返台後居家檢疫期間卻多次離開住處，台中市長盧秀燕表示，該男子惡行重大，已經將他送集中檢疫所，且一定重罰。另桃醫疫情擴散，中市府升級防疫作為，呼籲市民朋友出入具感染傳播高風險的八大類場所，務必戴口罩、勤洗手及勿碰觸眼口鼻，減少傳染風險。

盧秀燕表示，該男子惡行重大，他不是偶爾外出，而是一而再、再而三，據了解他已經外出7次了，第一我們已經將他送往集中檢疫所，不能讓他這樣來去自如，第二我們會重罰，上限是1百萬，至少不會低於50萬，他不顧家人、不顧鄰居、不顧台中市民的安全，一定會重罰。

另桃醫的疫情升高，台中市的防疫情況如何？盧秀燕表示，現在桃醫的狀況比之前所看到的更加的嚴重。中央流行疫情指揮中心昨天已有新的規定，已將整個院區都列為紅色院區，大概有五千個人左右要隔離或自主管理等等，我們注意到這個情勢，台中市政府在這個事件發生的開始時，就已經提高了我們的防疫作為。

盧秀燕接著表示，感謝市民朋友配合台中市政府的要求，連戶外的活動，我們都要求要戴上口罩，很多聚集的活動、大型的，超過百人以上的活動，要盡量的減少，希望大家盡量配合。台中市政府對於桃園市政府，我們會持續關心、持續予以協助，大家放心，因為不管是哪裡人，我們都是台灣人，大家要共同關心、互相相挺或互相幫忙，所以台中市政府會持續的繼續關心跟協助。

針對居家檢疫趴趴走事件，中市環保局獲報後也出動防疫消毒大隊，針對社區環境及周邊街道完成消毒作業，另因應桃醫疫情擴散，中市府升級防疫作為，呼籲市民朋友出入具感染傳播高風險的八大類場所，務必戴口罩、勤洗手及勿碰觸眼口鼻，減少傳染風險。

(中時 )